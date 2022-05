Nessuna traccia del giovane scomparso ieri al largo di Nettuno. Sono proseguite nella giornata odierna le ricerche del bagnante di cui si sono perse le tracce da ieri pomeriggio lungo il tratto di mare antistante il litorale di Nettuno.

Sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Civitavecchia, le ricerche in mare sono state condotte con l'impiego di unità navali della Guardia Costiera e sommozzatori dei Vigili del fuoco. Per assicurare la migliore copertura dell'area di ricerca, per tutta la giornata si sono avvicendati in attività di sorvolo elicotteri di Guardia Costiera, Aeronautica Militare, Vigili del fuoco e Polizia di Stato.



Via terra è stato impegnato anche personale della Guardia Costiera di Anzio, dei Vigli del Fuoco e della Protezione Civile. Le ricerche proseguiranno anche durante la notte, via terra, con pattugliamento del litorale da parte di personale della Guardia Costiera di Anzio e dei Vigili del Fuoco.