Grave incidente stradale sulla via Pontina all'altezza di Pomezia. Due auto coinvolte nel sinistro, una di esse si è ribaltata in seguito all'impatto. La polizia stradale intervenuta sul posto ha chiuso al transito la Pontina verso Roma per per permettere l'intervento dell'elisoccorso. Pesanti disagi al traffico in entrambe le direzioni.