Durante uno di questi servizi predisposti a riguardo, in particolare, sono stati sanzionati due automobilisti, che sfrecciavano sulla SS148 "Pontina" alla velocità rispettivamente di 149 km/h e 163 km/h!! Oltre al ritiro della patente di guida per entrambi, dovranno pagare, il primo autista una contravvenzione pari a 546 euro con conseguente detrazione di 6 punti-patente, mentre il secondo 828 euro di sanzione e 10 punti-patente sottratti.

La Polizia Stradale di Latina, da tempo, sta attuando una campagna di sensibilizzazione in merito alla pericolosità dovuta alla velocità eccessiva, ponendo in essere sia un'azione di prevenzione, tramite la presenza delle pattuglie su strada e la loro costante e continua attività lungo le arterie della provincia, sia di repressione allorché vi sono utenti che mettono a repentaglio la propria e l'altrui incolumità, dedicando diversi servizi settimanali al controllo della velocità.

