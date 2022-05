Aggredisce verbalmente e spintona operatori della Asl di Aprilia. È sdegno per quanto accaduto questa mattina nel poliambulatorio di via Giustiniano.

Una condanna senza se e senza ma quella del responsabile del Tdm - Tribunale per i diritti del malato di Aprilia, Claudio Frollano, per quanto accaduto questa mattina presso la Casa della Salute di via Giustiniano. Una utente, in coda dall'operatrice che si occupa tra l'altro dei cambi del medico di famiglia, avrebbe iniziato a rivolgere parole offensive alla dipendente, per arrivare a strattonare sia lei che un volontario del Tdm intervenuto per cercare di calmare una situazione che stava montando. «L'operatrice ha dovuto ricorrere alle cure dei medici del pronto soccorso. Si tratta di persone che lavorano senza sosta, sotto stress, con non poche difficoltà e non è tollerabile che si arrivi a mettere una mano addosso a chi lavora e cerca, tra l'altro, anche di aiutare l'utente».