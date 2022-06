"Aiutateci a ritrovare Maria". Questo l'appello dei familiari di una donna di 47 anni, scomparsa a Latina lunedì. Erano le 16 circa quando la donna, che vive con la sorella e i fratelli, ha preso la sua bicicletta, dicendo che sarebbe andata al mare, al lido di Latina. Sarebbe dovuta rientrare alle 19 - come si legge nella scheda realizzata da "Chi l'ha Visto?" - orario in cui solitamente cena insieme alla sorella, ma non si è presentata al consueto appuntamento.

Maria è alta 1 metro e 84 centimetri, ha i capelli e gli occhi castani e al momento della scomparsa indossava una canottiera con fondo bianco e strisce nere, un pantalone da tuta nero, sandali marca "Birkenstock" color argento. Indossa occhiali da vista con montatura rossa e potrebbe avere con Sè un borsello a tracolla nero con i documenti.