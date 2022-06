Si sono conclusi da poco gli ultimi accertamenti su Viridiana Rotondi, la donna travolta da un Suv a Cori domenica mattina all'alba. Nelle scorse ore era infatti previsto l'esame per valutarne il quadro clinico e dichiararne eventualmente la morte cerebrale. E poco fa dall'ospedale Goretti è arrivata la tragica notizia, la morte della runner romana. E' probabile che l'autorità giudiziaria adesso disponga un esame da parte del medico legale, ma il primo effetto di questa notizia è il dolore e il cordoglio che si sta già diffondendo sui social. Il secondo probabilmente, sarà la modifica del quadro accusatorio nei confronti dell'uomo, un 35enne residente a Cori, che era al volante della Nissan Qashqai che ha travolto la donna e che non si è fermato a soccorrerla né ha allertato i soccorsi. A suo dire non si sarebbe affatto accorto né di aver urtato la vittima, né del suo corpo che lasciava a terra. Al momento era indagato per lesioni e omissione di soccorso, a piede libero. Sul caso indagano la Procura e i Carabinieri di Cori e di Aprilia. La donna che si trovava a Cori con la figlia per far visita al fratello, era uscita come al solito per una corsa mattutina, dopo essere stata travolte, è stata lasciata per un tempo ancora non definito sul ciglio di via Madonna delle Grazie prima che due passanti la notassero e chiedessero l'intervento del 118. Da allora si trovava ricoverata in Rianimazione al Goretti di Latina