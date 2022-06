Ennesimo incidente sulla statale Appia direzione sud nel territorio di Cisterna. Nel tardo pomeriggio di oggi un centauro è rimasto ferito a seguito dell'impatto con una Peugeot che da via Ninfina stava attraversando l'Appia per immettersi su via Artemide.

Il motociclista che giungeva da Latina non è riuscito ad evitare la collisione con la parte posteriore sinistra della vettura. Immediati sono scattati i soccorsi con l'arrivo di un'ambulanza del gruppo San Paolo della Croce che ha provveduto a trasferire il centauro presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Illeso invece il conducente della Peugeot così come il suo cane, a bordo della vettura al momento dell'incidente. I rilievi del sinistro sono stati effettuati dalla Polizia Locale del comando di corso della Repubblica, coadiuvati da una pattuglia dei carabinieri della caserma di Cisterna intervenuta per agevolare la viabilità in un tratto molto delicato dell'apparato stradale cittadino.