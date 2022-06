Avevano presentato la domanda per accedere al Reddito di cittadinanza. Senza di fatto alcuna verifica quella domanda era stata processata e per 15 mesi, tre immigrati, due di origini romene e una dell'Ecuador, avevano ricevuto puntualmente i soldi dello Stato. E avrebbero continuato a prendere quei soldi truffando lo Stato se non fossero intervenuti i carabinieri.

Ci sono voluti infatti i controlli dei Carabinieri del Comando Stazione di Campoverde diretti dal luogotenente Massimo Pierini e del Nucleo ispettorato del lavoro di Latina per scoprire che le dichiarazioni riportate in quelle domande, erano false.

Due uomini di nazionalità romene e una donna dell'Ecuadorsono stati denunciati a piede libero per avere ottenuto complessivamente 45 mensilità del reddito di cittadinanza per un danno complessivo di 24.354 euro.