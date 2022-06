Cerca di spintonare per scappare dei carabinieri che volevano controllarlo perché sorpreso a fumare uno spinello. E' accaduto a Cisterna di Latina, in pieno centro, dove un uomo ha assunto subito un atteggiamento aggressivo nei confronti dei militari operanti che hanno deciso di perquisirlo. Al momento della richiesta di mostrare cosa ci fosse nel marsupio, infatti, ha cercato di darsi alla fuga per poi essere immediatamente immobilizzato. Dopo l'ispezione nel borsello sono stati rinvenuti 60 grammi di hashish suddivisi in più dosi, il tutto tra gli insulti dell'uomo che è stato denunciato per reati di oltraggio a pubblico ufficiale e detenzione di sostanza stupefacente, oltre ad essere segnalato alla Prefettura di Latina quale assuntore di sostanza stupefacente.