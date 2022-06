Poche dosi, meno ore di lavoro per gli operatori sanitari addetti alla vaccinazione, giorni di apertura degli hub ridotti, ma ancora troppi casi.

Proprio così. Nonostante le alte temperature e l'arrivo del mese di giugno, il dato del contagio si mantiene nella media delle ultime settimane, ovvero intorno ai 200 casi giornalieri (fatta eccezione per i giorni di festa, quando vengono processati pochissimi tamponi).

Ieri si sono registrati 207 positivi su 1351 tamponi processati tra molecolari e test rapidi. Cinquantuno positivi si sono registrati a Latina, 34 ad Aprilia, 22 a Terracina e poi di seguito gli altri Comuni. Non si sono contati contagi a Bassiano, Campodimele, Castelforte, Itri, Norma, Ponza, Prossedi, Rocca Massima, Roccasecca dei Volsci, Sperlonga e Ventotene. Nel Lazio, invece, si sono registrati 2.645 nuovi positivi su un totale di 19.964 tamponi processati.

Ecco i casi comune per comune

Aprilia 34

Bassiano -

Campodimele -

Castelforte -

Cisterna di Latina 13

Cori 4

Fondi 2

Formia 13

Gaeta 12

Itri -

Latina 51

Lenola 1

Maenza 1

Minturno 6

Monte San Biagio 1

Norma -

Pontinia 4

Ponza -

Priverno 8

Prossedi -

Roccagorga 2

Rocca Massima -

Roccasecca dei Volsci -

Sabaudia 6

San Felice Circeo 5

Santi Cosma e Damiano 2

Sermoneta 12

Sezze 5

Sonnino 2

Sperlonga -

Spigno Saturnia 1

Terracina 22

Ventotene -

TOTALI 207