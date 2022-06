Sono tragicamente terminate questa mattina le ricerche di Omar, ritrovato senza vita da una motovedetta della Guardia costiera di Anzio. Il 19enne era stato considerato disperso in mare domenica scorsa. Il cadavere del ragazzo 19enne di origini egiziane è stato recuperato dopo quattro giorni e quattro notti di ricerche. Il giovane era andato in spiaggia con un amico ma a causa del mare mosso i ragazzi avevano incontrato subito delle serie difficoltà nel rientrare a riva. Omar stava nuotando con il coetaneo di fronte alla spiaggia antistante il Santuario di Santa Maria Goretti. Purtroppo però a causa della corrente e delle onde i due avevano avuto difficoltà a raggiungere la riva. L'amico è riuscito a mettersi in salvo, Omar purtroppo no. L'altra sera la mamma del giovane aveva pregato a lungo, purtroppo le sue preghiere non sono bastate a salvare la vita al giovane. Dopo quattro giorni è arrivato lo stop delle ricerche e sono terminate le speranze di ritrovare in vita il giovane egiziano. Proprio domenica, pochi minuti prima della scomparsa di Omar, sulla stessa spiaggia i bagnini avevano tratto in salvo un'altra persona. Nonostante il tentativo effettuato anche con Omar, però, niente da fare: vano l'impegno dei bagnini addetti alla sicurezza.Trov