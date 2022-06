Una donna perde il portafogli contenente il denaro appena ricevuto nell'ufficio postale e corrisponde all'assegno di pensione del marito, poco meno di mille euro in banconote, 940 per l'esattezza.

Un'altra signora, camminando su via Caetani, nella zona di via Milazzo, trova il portafogli gonfio di banconote e prosegue la sua passeggiata fino alla caserma dei Carabinieri dove consegna quello che ha appena raccolto da terra.

Il fatto è accaduto intorno alle 16 di mercoledì 1 giugno.



Una bella notizia che ci restituisce una quota importante di fiducia nel prossimo e ci regala una dose inaspettata di ottimismo. Alla signora che ha trovato il portafogli e che non ha esitato a riconsegnarlo, probabilmente immedesimandosi nella sconosciuta che lo aveva smarrito, attribuiamo il nome di fantasia di Elena, ha 69 anni ed è dotata di una coscienza civica e un senso dell'onestà che le invidiamo e che andrebbero premiati alla prima occasione utile.