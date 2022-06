Un incidente stradale si è registrato nel primo pomeriggio in strada del Crocifisso, tra Borgo Piave e Borgo Santa Maria. In circostanze al vaglio della Polizia Locale, intervenuta per i rilievi e gli accertamenti, una donna di 78 anni ha perso il controllo della propria auto finendo fuori strada.

Stando a una prima ricostruzione, la vettura, una Citroen C2, ha improvvisamente deviato la marcia verso il lato destro della strada, in direzione di Borgo Piave, urtando il muretto di un ponte d'accesso a un'abitazione, prima di finire nel fosso e fermare la propria corsa contro il muro di cinta della casa. A causa dell'urto, l'automobilista ha richiesto i soccorso del personale di un'ambulanza che l'ha trasportata in ospedale con l'urgenza riservata ai codici rossi.