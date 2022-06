Una storia che si ripete. I comuni della provincia di Latina che conferiscono i rifiuti indifferenziati nell'impianto di Tmb di Aprilia, versano al gestore privato anche le quote del cosiddetto benefit ambientale in favore dei territori che ospitano gli impianti, in questo caso Aprilia, cui va il 4% della tariffa, e San Vittore cui spetta il 2% della tariffa. Il piccolo comune ciociaro, che ospita l'inceneritore che brucia gli scarti del Tmb di Aprilia, lamenta di non ricevere quel benefit e adesso lo chiede ai Comuni, che a loro volta si giustificano rispondendo che pagano regolarmente il benefit a Rida Ambiente. Chi tutela Aprilia e San Vittore dalla bizze di Rida Ambiente? La Regione che fa?