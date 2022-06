Le aziende tornano nel mirino dei ladri, gli specialisti dei furti che si muovono tra i capannoni delle zone artigianali e industriali riuscendo a beffare i sistemi antifurto. L'ultimo colpo risale a un paio di notti fa, quando i soliti ignoti sono riusciti a introdursi nei locali della società Fatone, nel comprensorio dell'asse attrezzato alle porte di Latina Scalo: gli scassinatori sono riusciti a portare via un discreto bottino di valori, metalli e un autocarro, utilizzato probabilmente per caricare la refurtiva. Del caso si stanno occupando i Carabinieri della Compagnia di Latina, intervenuti per un sopralluogo alla ricerca di tracce utili.

Il furto risale alla notte tra mercoledì e giovedì, quando i soliti ignoti sono riusciti a entrare negli uffici dell'azienda che i occupa di trattamento rifiuti, ma anche nel magazzino che ospita attrezzature da lavoro. Nei locali dell'amministrazione gli scassinatori hanno trovato denaro in contante e valori bollati, mentre all'esterno sono riusciti a scovare una scorta di rame e appunto un furgone che è servito loro quella notte, ma probabilmente potrebbe essere impiegato per consumare altri furti del genere prima di essere piazzato nel mercato nero o semplicemente abbandonato. Stando a una prima stima dei danni, sembra che i banditi siano riusciti a intascare un bottino il cui valore si aggira intorno ai trentamila euro.