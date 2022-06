Un agguato in piena regola. E' accaduto la scorsa notte, quando erano da poco passate le tre, ad Anzio, in via Valle Palomba, nei pressi dell'intersezione con la rotonda di via Nettunense. Sono stati esplosi numerosi colpi d'arma da fuoco contro un auto in corsa: una Mercedes classe A con a bordo tre persone: un uomo, la sua compagna e il figlio. Per la precisione sono stati sparati cinque colpi, con l'intento di uccidere. L'uomo alla guida della vettura è rimasto ferito, illesi compagna e figlio. A quanto pare, secondo le prime ricostruzioni effettuate dagli agenti della Polizia di Anzio, l'uomo è rimasto ferito dai vetri del finestrino dell'auto infranto dai colpi. Ad indagare sull'episodio, come detto, il Commissariato di polizia di Anzio e la squadra Mobile della Questura di Roma.