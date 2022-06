Gli investigatori della Polizia danno la caccia a un rapinatore entrato in azione alcuni giorni fa nel centro abitato di Latina Scalo. Stando alle descrizioni fornite da alcuni testimoni si tratterebbe di un giovane, che si è presentato armato di coltello in un'attività di panetteria e alimentari di via della Stazione, riuscendo a farsi consegnare l'incasso, alcune centinaia di euro. Dopo un primo intervento della Squadra Volante, del caso si stanno occupando gli investigatori della Questura per acquisire elementi utili all'identificazione del bandito.



L'episodio risale alla prima serata di martedì, ma è trapelato solo a distanza di alcuni giorni. Poco prima della chiusura del negozio, il forno "Il Pane d'Antonio", il rapinatore ha varcato la porta d'ingresso con un coltello in pugno che ha utilizzato per minacciare la cassiera. Ma non si è limitato a minacciare di ricorrere alla violenza, visto che ha strattonato la donna per un braccio per convincerla a consegnargli l'incasso