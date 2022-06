Avrebbe compiuto 61 anni ad ottobre l'uomo che questa notte, poco dopo le 3, in sella al suo scooter Versity 300, è finito fuori strada e contro un palo morendo sul colpo. La tragedia si è consumata a pochi metri dall'abitazione del centauro. Secondo le prime ipotesi il sinistro avvenuto lungo via Piscinara Destra, in direzione della Chiesuola, non avrebbe visto coinvolti altri veicoli, l'uomo, R.M. le sue iniziali, ne ha perso il controllo per cause ancora da accertare, si ipotizza un colpo di sonno o un malore. Sul posto per effettuare i rilievi sono giunti gli agenti della Polizia stradale del Distaccamento di Aprilia. La salma, trasferita all'obitorio sarà esaminata domani da un medico legale, mentre lo scooter Mbk è stato portato nel deposito giudiziario. A rilievi degli agenti ancora in corso, sul posto sono giunti diversi familiari della vittima che vivono lungo la stessa strada, il 61enne sembra stesse facendo rientro a casa quando ha perso il controllo del due ruote che si è schiantato contro uno dei pali che si trovano lungo la carreggiata. L'intervento del personale del 118 si è purtroppo rivelato inutile