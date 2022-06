Le fiamme hanno interessato una vasta porzione di lotto incolto che si trova nell'area dell'ex stabilimento ora in disuso.

Incendio nel pomeriggio nell'area della ex Goodyear di Cisterna. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno avviato le operazioni di spegnimento del rogo.

