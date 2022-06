Enormi disagi per i pendolari di Trenitalia sulla linea Formia - Roma. In tutte le stazioni si registrano infatti ritardi, treni cancellati e file interminabili per defluire dai vagoni, in particolare nelle stazioni di Latina e Campoleone si sono vissute scene di panico per salire sul treno proveniente da Minturno fin dalle sei di questa mattina. Il tutto a causa di un treno dell'alta velocità deragliato nei pressi della stazione di Roma Termini tre giorni fa e che ha reso necessario il sequestro dell'intera area. Si spera che nelle prossime ore si possa tornare ad una progressiva normalità.