Una giornata intera di follia, terminata con un terribile incidente stradale in cui, uno dei tre è rimasto ferito gravemente ed è stato ricoverato in codice rosso, mentre gli altri due lo hanno lasciato lì, nell'auto cappottata e distrutta, incastrato tra le lamiere e sono fuggiti via.

E' quanto accaduto tra venerdì e sabato notte. Gli agenti della Polizia stradale di Albano sono intervenuti per rilevare uno spaventoso incidente verificatosi in piena notte di sabato lungo la via Appia.

Un'auto aveva sbandato, impattato contro il guard rail e di rimbalzo si era ribaltata più volte. Al momento dell'arrivo del 118 e dei vigili del fuoco (per liberare il 16enne è stato necessario farsi strada con alcune cesoie) in auto c'era solo un ragazzo, un ragazzino di 16 anni, che è risultato essere il figlio della proprietaria dell'auto. Mentre il minore veniva soccorso e trasferito in codice rosso in ospedale gli agenti hanno ricostruito le ore precedenti all'incidente scoprendo che il giovane era andato a prelevare due amici, coetanei, presso una struttura di accoglienza in cui i due amici erano stati inviati e affidati dall'autorità giudiziaria e dai Servizi sociali. Non è al momento chiaro se i due ragazzi e l'amico abbiano lasciato la struttura già a bordo dell'auto né se a guidarla fosse lo stesso figlio della proprietaria, ma il sospetto è proprio quello. A quanto sembra i tre hanno passato la giornata insieme fino al terribile incidente. Ma i due ragazzi scappati dalla casa famiglia, dopo essere usciti dall'abitacolo, non ci hanno pensato due volte a lasciare l'amico lì.

Non è al momento nemmeno dato sapere se siano stati loro a chiamare i soccorsi o qualche altro passante. Sono tutti elementi ancora al vaglio dei poliziotti che dovranno segnalare la vicenda e le ipotesi di reato al Tribunale per i minori e non è escluso che siano contestati reati anche alla proprietaria della vettura.