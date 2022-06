Incidente e disagi sulla Pontina questa mattina. Il sinistro, che ha visto due macchine entrare in collisione, è avvenuto all'altezza dello svincolo per Torvajanica, tra Aprilia e Pomezia in direzione Roma. A causa della gravità dell'incidente - una delle due vetture si è anche ribaltata - e per consentire i rilevamenti e la rimozione dei mezzi che hanno occupato la carreggiata, il traffico è stato bloccato su una delle due carreggiate.