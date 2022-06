Attimi di paura questa mattina in via Don Torello. Un'auto ha improvvisamente preso fuoco mentre stava percorrendo la strada in un orario di punta, molto trafficata anche in concomitanza con la giornata del mercato settimanale. Il conducente si è immediatamente accostato a bordo strada, immediati i soccorsi dei residenti della zona che con secchi di acqua hanno iniziato a spegnere il fuoco. Provvidenziale l'intervento di un commerciante della zona che con un estintore ha domato le fiamme, in attesa dell'intervento dei vigili del fuoco arrivati qualche minuto dopo.