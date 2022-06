Rapinatori in azione nella tarda mattinata di oggi presso il distributore di carburanti Tiber di via Epitaffio, alle porte di Latina. In circostanze al vaglio della Polizia, due banditi, presumibilmente giovani stando alle prime descrizioni raccolte, si sono presentati a bordo di un scooter: uno dei due impugnava un coltello che ha utilizzato per minacciare il gestore nell'ufficio ammesso all'impianto, costringendolo a consegnare i soldi. Nella concitazione del momento il rapinatore ha aggredito l'uomo spingendolo contro la scrivania. Una volta arraffati i soldi, i due sono saltati nuovamente in sella allo scooter per scappare. Per le indagini del caso è intervenuta la Polizia, mentre un'ambulanza del 118 ha prestato le prime cure al gestore del distributore rimasto ferito, per poi trasportarlo presso il pronto soccorso dell'ospedale. Le pattuglie della Questura sono impegnate ora nella caccia ai fuggitivi.