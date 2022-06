Le fiamme tornano a colpire nelle campagne di Campoverde, propagandosi tra i terreni del quartiere e provocando danni in un'azienda agricola inattiva. Un vasto incendio si è infatti registrato ieri pomeriggio in via del Giglio, tutto si è verificato intorno alle ore 15.30 quando - per cause ancora da accertare - si è sviluppato un rogo di enormi proporzioni che ha interessato alcune strutture di un'azienda florovivaistica (non più attiva) della zona: una nube di fumo nero si è immediatamente alzata in cielo mentre il fuoco ha attraversato la strada, arrivando anche nei terreni che si trovano sull'altro lato della strada (quello più vicino alla Pontina). Immediato è scattato l'allarme tra i residenti e in poco tempo sul posto è arrivato un mezzo dei vigili del fuoco di Aprilia, che con l'ausilio di un'autobotte hanno provveduto a domare l'incendio. Sul posto sono inoltre intervenuti i volontari della protezione civile Alfa a supporto dei vigili e i carabinieri del comando stazione di Campoverde, quest'ultimi hanno messo in sicurezza il tratto di via del Giglio durante le operazioni di spegnimento, che sono andate avanti per diverse ore nella frazione di Campoverde. Quella di ieri è stata una giornata di intenso lavoro per i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile, che sono intervenuti anche per domare le fiamme in un terreno incolto nel quartiere La Gogna.