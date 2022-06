La cercano ovunque: polizia, vigili del fuoco, protezione civile. Sono in corso le ricerche di una donna di 73 anni, Bruna D'Alessio, scomparsa questa mattina a Terracina, dopo essere uscita di casa, un'abitazione che sorge sulla Migliara 57.

A dare l'allarme, i famigliari, tra cui la figlia che ha lasciato sul social network facebook il suo appello: "Aiutatemi a trovarla", con il numero di telefono: 329233690.

A coordinare le ricerche, con la prefettura di Latina che è l'istituzione preposta a dirigere queste operazioni, la polizia giudiziaria del commissariato di Terracina, non è escluso che entreranno in azione anche i sommozzatori, oltre che i droni con i quali è possibile visionare il territorio dall'alto. Diverse le volanti impegnate. Si stanno anche valudando anche le segnalazioni che arrivano. La donna non aveva il telefono con sé, dunque non è localizzabile. Sul sito di Chi l'ha Visto? c'è il suo profilo. La donna era a casa, non sola, quando tra le 7.45 e le 8 è uscita, senza fare più ritorno. Non ha i documenti, non ha nemmeno gli occhiali da vista. La donna cammina ricurva verso sinistra.