Sono 236 i nuovi casi positivi al Covid in provincia di Latina, ma si impennano i ricoveri: ben 6 persone sono finite in ospedale nelle ultime 24 ore a causa del coronavirus. È quanto riporta il bollettino quotidiano della Asl che non segnala per fortuna nuove vittime. 60 i guariti nelle ultime 24 ore

I nuovi contagi Comune per Comune:

Aprilia 23

Bassiano 1

Campodimele -

Castelforte 3

Cisterna di Latina 18

Cori 2

Fondi 15

Formia 23

Gaeta 7

Itri 3

Latina 62

Lenola 1

Maenza -

Minturno 11

Monte San Biagio 2

Norma 1

Pontinia 3

Ponza -

Priverno 7

Prossedi -

Roccagorga -

Rocca Massima -

Roccasecca dei Volsci -

Sabaudia 7

San Felice Circeo 5

Santi Cosma e Damiano 7

Sermoneta 10

Sezze 6

Sonnino 4

Sperlonga -

Spigno Saturnia -

Terracina 14

Ventotene 1

TOTALI 236