Sono in corso in questo momento le operazioni di sgombero di 12 appartamenti in una palazzina dell'Ater ad Aprilia, tra via Liverpool e via Londra. Sotto la direzione della Questura del capoluogo. uomini della polizia, della Guardia di Finanza, dei carabinieri e della polizia locale, insieme a personale dei servizi sociali, stanno ultimando le operazioni di liberazione di alcuni appartamenti occupati in modo abusivo.

Abitazioni che in queste settimane erano già state praticamente quasi tutte liberate dagli inquilini, che hanno recepito gli inviti da parte dell'istituzioni a trovare una alternativa abitativa. La stessa amministrazione comunale. insieme ai servizi sociali e ad alcune associazioni avevano messo a disposizione alloggi e sistemazioni alternative per quanti avrebbero dovuto abbandonare gli alloggi occupati. L'ultimo appartamento è stato liberato questa mattina in modo del tutto tranquillo e senza incidenti di sorta.