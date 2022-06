Trentotto persone indagate, di cui 10 arrestate. Di queste, nove finiscono in carcere, mentre una è agli arresti domiciliari. È questo il bilancio dell'operazione dei carabinieri, scattata questa mattina all'alba, e che ha interessato i territori di Latina, Sezze, Fondi, Ardea, Anzio e Roma. Ecco i nomi delle 10 persone arrestate.

In custodia cautelare in carcere:

Franco Marongiu 54 anni di Sezze

Francesco Ottobre 66 anni di Latina

Beniamino Parisella 50 anni di Fondi

Pierpaolo Spagnolo 44 anni di Fondi

Marco Di Felice 48 anni di Ardea

Mohammed El Meliani 47 anni del Marocco residente a Anzio

Abdeljalil Ouhsaine 46 anni del Marocco residente a Roma

Abderrahim Ousaine 54 anni del Marocco residente a Roma

Aziz Ben Zahra 42 anni residente in Spagna

Agli arresti domiciliari:

Pasquale D'Alterio, 70 anni di Fondi