Hanno minacciato il personale delle ferrovie con una forbice in quanto privi del biglietto. Per questo due nigeriani sono stati denunciati.

I carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia, hanno denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria due cittadini nigeriani, di 25 e 28 anni, resisi responsabili di minaccia aggravata ad incaricato di pubblico servizio ed interruzione di pubblico servizio, poiché, per eludere il controllo dei titoli di viaggio, di cui erano sprovvisti, su tratta ferroviaria Nettuno-Roma, alla Stazione di Campoleone hanno minacciato con forbice i tecnici della protezione aziendale di RFI, interrompendo, con il loro agire, per circa un'ora, la marcia del treno che accumulava cosi ritardo.

L'intervento dei militari permetteva il ripristino del servizio pubblico e la giusta cornice di sicurezza.