Due incidenti stradali si sono registrati nel capoluogo, nel giro di neppure un'ora, entrambi con l'investimento di pedoni, entrambi rilevati dalla Polizia Locale di Latina.

Il primo si è registrato in via Toscana, in prossimità dell'incrocio con via Abruzzo, dove un uomo di 58 anni è stato urtato da una vettura Renault Modus guidata da una giovane donna: il pedone non ha riportato gravi conseguenze, ma è rimasto ferito al volto e ha richiesto i soccorsi di un'ambulanza del servizio 118 che lo ha poi trasportato in ospedale per gli accertamenti medici del caso.

Il secondo sinistro si è registrato invece in via Isonzo, all'altezza dell'incrocio con via Gaeta, dove una Toyota Aygo guidata da una donna di 75 anni, imboccando la strada principale dalla traversa, ovvero dal parcheggio del supermercato antistante, ha centrato una donna di 64 anni che attraversava la carreggiata di via Isonzo in quel punto. Quest'ultima è caduta, ferendosi a un braccio: anche lei è stata trasportata in ospedale, con sospette fratture all'arto superiore.

In entrambi i casi è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi utili a ricostruire la dinamica dei due incidenti e raccogliere le testimonianze del caso.