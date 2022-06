Sul posto gli Agenti della Polizia Stradale di Aprilia coordinati dal Comandante Sostituto Commissario Zaminga Vincenzo, che al termine dei rilievi hanno proceduto nei confronti del fuggitivo, G.F.A. di anni 24, cubano domiciliato a Roma, alla contestazione di una salata multa con ritiro della patente di guida e una denuncia per fuga e omissione di soccorso. Coinvolte altre due auto e un furgone, una donna soccorsa dal 118 e medicata al pronto soccorso.

All'altezza del chilometro 43, nel territorio di Aprilia, ha tamponato tre veicoli e senza pensarci due volte ha tentato di dileguarsi. Eppure, lo stesso è stato intercettato poco dopo da una pattuglia dei Carabinieri Radiomobile Aprilia, in località Campodicarne, dove la sua auto si era fermata a causa del motore fuso.

Causa un incidente a catena sulla Pontina, per poi tentare la fuga, ma l'auto poco dopo lo lascia a piedi e viene raggiunto dalle forze dell'ordine. I fatti sono avvenuti alle 19 circa di ieri, dove un uomo, a bordo di una fuoriserie, viaggiava a folle velocità sulla 148.

