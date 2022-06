Quando si è reso conto che le auto che lo precedevano erano ferme al centro della carreggiata ha sterzato improvvisamente verso il lato destro, ma non ha potuto evitare l'impatto con la seconda vettura che ha innescato il tamponamento a catena, fancendo poi carambolare la sua Fiat 500L nel canale a bordo strada. A provocare l'incidente, nel primo pomeriggio di ieri in via Isonzo alle porte di Latina, un uomo di 79 anni che ha poi richiesto i soccorsi del 118 per essere trasportato in ospedale. Illesi i passeggeri e i conducenti delle altre vetture, un suv Lexus RX450H e un'utilitaria Opel Adam, che hanno comunque riportato seri danni ed è stato necessario l'intervento della Polizia Locale per i rilievi utili a ricostruire la dinamica e gli accertamenti del caso, ma anche per la gestione della viabilità, interrotta durante le prime fasi.