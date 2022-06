Perde il controllo dell'auto che di ribalta in prossimità dell'incrocio. L'incidente autonomo, avvenuto questa mattina all'incrocio tra via delle Pesche e via degli Olmi, si è concluso fortemente senza gravi conseguenze per le persone coinvolte, ma l'auto ormai fuori controllo, si è ribaltata finendo ai margini della strada proprio nell'area di sosta. A rilevare il sinistro i carabinieri del reparto territoriale di Aprilia