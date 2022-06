Come si legge nella nota, il dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale "ha individuato tutti i contatti e gestito tutte le persone risultate a rischio, esclusivamente adulti, dalle quali sono stati esclusi soggetti di età pediatrica".

Nuovi aggiornamenti da parte della Asl di Latina, in merito al caso di vaiolo delle scimmie, riscontrato su un uomo di Sabaudia attualmente ricoverato all'ospedale Santa Maria Goretti.

