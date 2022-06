Tentano il furto in chiesa, non trovando nulla bivaccano e compiono atti vandalici. Un episodio davvero spiacevole e grave quello avvenuto nella notte tra sabato e domenica all'interno della chiesa di Sant'Antonio di Padova nella frazione di Mezzomonte. Ignoti dopo avere rotto il vetro di una finestra sono entrati all'interno della chiesa cercando probabilmente soldi e oggetti da rubare all'interno della sagrestia. Non avendo trovato nulla hanno bevuto il vino utilizzato per le funzioni e sparpagliato le ostie non ancora consacrate. Con ogni probabilità rompendo la finestra, una delle persone entrate ha riportato delle ferite perché sono state rinvenute alcune tracce di sangue sulla tovaglia posta sull'altare. Poi eri mattina la scoperta di quanto accaduto quando la chiesa è stata aperta. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno effettuato i primi rilievi acquisendo anche la tovaglia macchiata di sangue. Le indagini per risalire all'identità delle persone entrate furtivamente in chiesa sono in corso.