Vittima di una truffa ad Aprilia, una signora di Nettuno ha vissuto ore di tensione di preoccupazioni alcuni giorni fa, trovando però nella preparazione e nella disponibilità dei carabinieri del reparto territoriale di Aprilia un sostegno morale e pratico. Un supporto in un momento difficile che è stato molto apprezzato dalla signora Maria Bonanotte, che ha voluto donare una pianta ai militari della caserma di via Tiberio per il supporto avuto pochi giorni fa. Un dono ricevuto dal comandante di stazione Piccione con una dedica: «Grazie per avermi aiutato in un momento di forte disagio come quello di chi viene derubato di tutto»: per poi continuare spiegando che: «la cortesia ricevuta dai carabinieri sottolineano che il fattore umano fa la differenza. Siete davvero persone su cui si può contare e vi auguro ogni bene. Grazie infinite».

Una dedica e un pensiero che ha inorgoglito i carabinieri. La truffa "delle monetine" ai danni della donna è avvenuta nel parcheggio di via Mozart, la donna era appena uscita da un supermercato e stava entrando in auto quando uomo dal finestrino di una vettura le ha detto: "Le sono cadute delle monetine per terra", il tempo di uscire dall'auto per controllare e le hanno rubato la borsa, con all'interno il portafoglio, i documenti e la carta di credito. Preoccupata per il furto ha però trovato il sostegno dei carabinieri. «Li voglio ringraziare - spiega la signora - perché mi sono sentita accolta in un momento di forte disagio per me. Subito dopo la truffa subita non ricordavo nemmeno il numero di telefono dei miei familiari, il carabiniere che ha seguito il mio caso mi ha però aiutato passo dopo passo: ha bloccato le carte di credito, ha avvisato i miei familiari e soprattutto mi ha supportato. Queste cose oggi non sono scontate, ma soprattutto tutto ciò dimostra che la vera differenza viene fatta dalle persone».