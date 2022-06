E' una donna di 49 anni residente ad Ardea la vittima di un terribile incidente avvenuto ieri poco dopo l'ora di pranzo lungo la via Laviniense, in un punto al confine con i territori di Aprilia, di Lanuvio e di Velletri.

Il bilancio dello scontro frontale tra due auto (una Nissan Micra e una Ford Fusion) è tragico. Oltre alla, il personale delle ambulanze del 118 ha dovuto soccorrere due giovani - fratelli di Lanuvio di 20 e 23 anni - e lo stesso conducente della vettura su cui viaggiava la donna.

Per estrarre e soccorrere la donna rimasta incastrata nell'abitacolo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco e gli uomini del 118 hanno provato l'impossibile cercando di rianimarla sul posto, ma le lesioni riportate non hanno lasciato scampo. Sulla sua vettura viaggiava anche il cane ed è deceduto pure lui. Grave, soccorso in elicottero e ricoverato in prognosi riservata il conducente della sua auto. La via Laviniense per diverse ore è stata chiusa al traffico in tutte le direzioni con gli agenti della Polizia locale di Lanuvio a dirigere il traffico e a mettere in sicurezza l'area per permettere i primi soccorsi. Un elicottero ha trasferito il conducente della Micra al San Camillo mentre i due giovani fratelli che viaggiavano su una Ford sono stati medicati al pronto soccorso della clinica di Aprilia.