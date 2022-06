Torna a salire il numero dei positivi in provincia di Latina all'inizio di una nuova settimana. Sono 420 i contagiati dal covid 19 secondo quanto riportato nel bollettino giornaliero della Asl di Latina. I casi si registrano in prevalenza a Latina, dove sono 108 i tamponi risultati positivi. 50 ad Aprilia, 42 a Cisterna, 39 a Formia, 36 a Terracina, solo per citare i comuni più colpiti. Il tutto a fronte di oltre 1500 tamponi effettuati. Si registra anche una persona deceduta con il coronavirus, si tratta di una donna anziana, classe 1929, vaccinata e di Latina. Sono state registrate guarite 78 persone, un ricovero e 110 vaccini.

Aprilia 50

Bassiano

Campodimele 1

Castelforte 3

Cisterna di Latina 42

Cori 13

Fondi 7

Formia 39

Gaeta 16

Itri 13

Latina 108

Lenola -

Maenza 1

Minturno 14

Monte San Biagio 5

Norma 2

Pontinia 5

Ponza -

Priverno 9

Prossedi -

Roccagorga 4

Rocca Massima 1

Roccasecca dei Volsci 1

Sabaudia 8

San Felice Circeo 4

Santi Cosma e Damiano 5

Sermoneta 14

Sezze 13

Sonnino 5

Sperlonga 1

Spigno Saturnia -

Terracina 36

Ventotene