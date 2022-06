Un enorme incendio sta interessando in queste ore il comune di Sezze. Il rogo è di vaste dimensioni, tanto da aver costretto il personale Anas alla chiusura provvisoria della via Monti Lepini in entrambe le direzioni di marcia per un lungo tratto fino a Ceriara a partire dalla rotatoria di Sezze. Da ieri sera sono all'opera i vigili del fuoco per tentare di arginare l'incendio che sta minacciando anche le abitazioni.