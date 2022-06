Un incidente stradale si è registrato stamattina lungo la circonvallazione nel centro di Latina, per l'esattezza in viale XVIII Dicembre in prossimità dell'incrocio con via Adua. In circostanze al vaglio della Polizia Locale, intervenuta per i rilievi e gli accertamenti del caso, una Renault X-Mod guidata da un uomo di 62 anni, ha centrato in pieno una donna di 64 anni che attraversava la strada a piedi sulle strisce pedonali. Dopo il violento impatto con la vettura, il pedone è caduto sull'asfalto, riportando una serie di ferite e contusioni che hanno richiesto l'intervento di un'ambulanza per le medicazioni del caso e poi per il trasporto presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina dove la donna è stata curata con la priorità riservata ai codici arancioni.