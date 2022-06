Momenti di apprensione, nella tarda mattinata di oggi, in via Persicara alle porte del centro di Latina, per un incidente in cui è stato coinvolto un anziano che si spostava in sella alla propria bicicletta. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, al vaglio della Polizia Locale del capoluogo, l'uomo di 75 anni in bici percorreva via Persicara in direzione di via Romagnoli quando ha preso in pieno lo sportello di un'auto in sosta, aperto in quel momento dal conducente che si era fermato poco prima, in prossimità dell'incrocio con via Po.

Nella successiva caduta sull'asfalto, l'anziano ha riportato ferite e contusioni che hanno richiesto il trasporto presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti con l'urgenza riservata ai codici rossi: dopo le prime cure, l'uomo è stato giudicato fuori pericolo.