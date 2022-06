Una biscia si aggira in via Ecetra, in pieno centro di Latina. La foto scattata da un lettore mostra il serpente mentre si muove tra l'asfalto e il marciapiede, nei pressi di un lotto incolto.

Non è la prima segnalazione che arriva, già qualche giorno fa erano state segnalate bisce in giro per Latina, le ultime in via Quarto.