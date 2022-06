Adesso è caccia al pirata della strada. Caccia all'automobilista che ieri pomeriggio, intorno alle 18, ha investito un bambino di 11 anni in via Aldo Moro, a Pontinia, per poi darsi alla fuga. Un incidente in pieno centro a cui hanno assistito diverse persone. Tutti i presenti sono rimasti prima scioccati nel vedere il bambino volare dopo l'urto con la Smart, e poi indignati nell'assistere al mancato soccorso del guidatore. Sul posto l'ambulanza del 118 che ha trasportato il bambino all'ospedale Goretti. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sull'incidente indagano i carabinieri che, oltre ad aver ascoltato i presenti, stanno anche visionando le telecamere installate in zona.