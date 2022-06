Ancora un incidente stradale in via Nerone, oggi poco dopo le ore 19.00 si è infatti verificato un sinistro sulla strada che ha coinvolto due Lancia Y, che per motivi in via di accertamento si sono scontrate di loro. Un urto forte, che ha fatto esplodere gli airbag all'interno di una delle due auto. Sul posto è prontamente arrivata un'ambulanza del 118, che dopo aver accertato che i due conducenti delle vetture (un uomo e una donna) non hanno riportato gravi ferite è andata via non trasportando nessuno al pronto soccorso. Sul posto per eseguire i rilievi e stabilire la dinamica sono intervenuti i carabinieri del reparto territoriale di Aprilia.

Non è la prima volta che via Nerone è teatro di incidenti, specialmente all'incrocio, e per questo i cittadini della zona da tempo chiedono maggior illuminazione di notte a una migliore segnaletica.