Chi se lo dimentica Eduardo-Eddy Parente, detto il cileno. Sta dentro uno dei processi più scomodi che riguardano il sud pontino, Anni Duemila. Il capo di imputazione è stato aggiustato più volte dopo le pronunce della Cassazione ma prosegue il dibattimento davanti al Tribunale di Cassino, nel quale si stanno snocciolando alcune delle intimidazioni attribuite ad una cellula risorta del clan dei casalesi operativa tra Castelforte, Minturno e Santi Cosma e Damiano almeno fino a gennaio 2021, quando sono scattati gli arresti per 19 persone. Tra queste c'era, appunto, Eduardo Parente, Eddy per gli amici, e il fratello gemello Francisco, entrambi soprannominati "i cileni" in quanto originari del Paese sudamericano.

Martedì sera c'era anche Eddy Parente alla festa per la rielezione del sindaco di Santi Cosma e Damiano, Franco Taddeo. Tutti felici, compreso Eddy, che ha postato le immagini sul suo profilo social incassando un sacco di like ma producendo un effetto perlomeno imbarazzante sul piano politico. Nelle foto è infatti insieme al neo sindaco di Santi Cosma, nonché con il primo cittadino di Castelforte Angelo Felice Pompeo e in un'altra appare ritratto con il sindaco di Formia, Gianluca Taddeo, quest'ultimo invitato all'evento in quanto parente stretto del sindaco di Santi Cosma. Un'allegra comitiva, con torta e fuochi d'artificio, se non fosse che foto come queste nel sud profondo dell'Italia creano un po' di sconcerto ogni volta che vengono scattate e pubblicate. E questa, forse, è una di quelle volte. E' evidente che non è vietato fare selfie con chicchessia, ma è altresì scontato che nessuno a quella festa può dire di non conoscere Eddy il cileno. Nelle due minuscole comunità di Castelforte e Santi Cosma e Damiano tutti conoscono tutti si conoscono e se nella comitiva compare un imputato al processo Anni 2000 è davvero impossibile non saperlo.