Ritirate diciotto patenti di guida da parte della Polizia stradale ad altrettanti autisti di mezzi pesanti che hanno continuato ad utilizzare il tratto di strada interrotto al transito in seguito all'incendio che ha reso impraticabile la nuova 156 dei Monti Lepini. La strada è provvisoriamente chiusa, in entrambe le direzioni, tra i km 36 e 40, ovvero dalla rotatoria di Sezze Scalo fino a Ceriara di Sezze.

