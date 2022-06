Comunicazioni ufficiali da parte delle forze dell'ordine non ci sono state, ma le voci di popolo hanno spazzato via ogni dubbio già nel pomeriggio di ieri: è stato individuato il pirata della strada che martedì, intorno alle 18, aveva investito in via Aldo Moro, a Pontinia, un bambino di 11 anni senza fermarsi per soccorrerlo. Una fuga, quella del conducente di una Smart grigia, avvenuta sotto gli occhi esterrefatti di molti testimoni. Ma anche sotto gli obiettivi delle telecamere delle diverse attività commerciali della zona. A risalire all'identità del conducente della Smart ci hanno pensato i carabinieri del Comando locale guidati dal luogotenente Stefano De Rinaldis che, da subito, hanno operato in stretta collaborazione con i colleghi della Compagnia di Latina comandata dal capitano Paolo Perrone. Soltanto in serata è arrivata una nota dal Comune:

«L'amministrazione comunale ringrazia il comandante De Rinaldis, e i suoi uomini e donne, per aver prontamente individuato il pirata della strada di via Aldo Moro, lavorando senza sosta per ottenere questo risultato in tempi così brevi». In effetti i militari dell'Arma non hanno perso tempo nel raccogliere le testimonianze dei presenti e nel visionare le registrazioni delle telecamere. E adesso tutti si chiedono chi sia la persona che ha omesso il soccorso al bimbo. Bimbo che è ancora all'ospedale Goretti con una prognosi di 10 giorni per contusione multiple.