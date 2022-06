Stando a quanto ricostruito, l'uomo ha avvertito prima forti dolori alla schiena e ai primi segnali dell'imminente malore, ha richiesto assistenza ai soccorritori. Immediato l'intervento del battello pneumatico GC L21, in forza all'Ufficio Circondariale Marittimo locale, che ha soccorso tempestivamente l'uomo, trasportandolo presso la banchina Punta Bianca del porto di Ponza, dove il comandante è stato preso in carico dai soccorritori del 118, che lo hanno trasferito presso il poliambulatorio locale fornendogli le cure necessarie.

I fatti sono accaduti ieri, a Ponza, dove un 49enne di origini cilene, S.A.O. le sue iniziali, comandante di una delle imbarcazioni da diporto in sosta in un pontile del porto dell'isola ha accusato il malore.

Era a bordo di un'imbarcazione, quando è stato colto da un malore improvviso. Fortunatamente, in pochi minuti è stato raggiunto dagli uomini della Guardia Costiera, che lo hanno portato in salvo.

