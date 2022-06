Incidente stradale tra un'auto e un maxi scooter in via Nettunense, nel territorio di Aprilia. Lo scontro si è verificato intorno alle ore 14.00 all'altezza dello svincolo con via della Meccanica, ad avere la peggio è stato il centauro in sella al T-Max che dopo l'urto è stato sbalzato con violenza sull'asfalto: per questo un'ambulanza del 118 è intervenuta sul posto per trasportarlo al pronto soccorso della clinica "Città di Aprilia".

Sul luogo dell'incidente sono inoltre intervenuti gli agenti della polizia locale di Aprilia che stanno eseguendo i rilievi e gestendo il traffico, a causa dello scontro infatti si procede a rilento su un tratto della Nettunense e ciò ha creato code e disagi. Sul posto inoltre sono intervenuti gli uomini della ditta Damacar per il servizio di pulizia e di ripristino del manto stradale.